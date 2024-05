Suspeito de matar mulher grávida no Ceará é preso em Pernambuco

Prisão aconteceu nesse domingo, 12, na Região Metropolitana de Recife, após ação da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) e da Polícia Civil de Pernambuco

Um homem de 43 anos, suspeito de matar uma mulher grávida e colocar o corpo dela embaixo da cama em um imóvel no bairro Jacarecanga, em Fortaleza, foi preso nesse domingo, 12. A prisão aconteceu no município de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana de Recife, em Pernambuco. O corpo de Ingrid Sousa Felício, de 24 anos, foi localizado na segunda-feira, 6, com sinais de violência,

Após o crime, a 4ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), iniciou as diligências e oitivas relacionadas ao caso.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A prisão do suspeito aconteceu em ação da PC-CE com auxílio da Polícia Civil de Pernambuco. Na captura, um mandado de prisão preventiva foi cumprido, e o suspeito foi colocado à disposição da Justiça. Ainda não há informações sobre a motivação do feminicídio.