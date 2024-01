PM acusado de matar pai e filho no Eusébio é indiciado por outro homicídio

Processo administrativo disciplinar apura o envolvimento do soldado Paulo Roberto Rodrigues no assassinato de Carlos Cézar Rabelo de Oliveira

O assassinato de Carlos Cézar se deu no interior do estabelecimento comercial pertencente à vítima. Dois homens chegaram ao local em uma moto preta, sendo que apenas um deles desceu do veículo e efetuou os disparos contra Carlos Cézar.

Paulo Roberto já era réu acusado de matar a tiros pai e filho em 18 de agosto de 2023 no Eusébio (Região Metropolitana de Fortaleza). Por este crime, o soldado foi preso em flagrante em posse de uma pistola. A arma foi encaminhada para confronto balístico com os estojos recolhidos no local do crime que vitimou Carlos Cézar. O resultado foi positivo.

O soldado Paulo Roberto Rodrigues de Mendonça foi indiciado pelo assassinato Carlos Cézar Rabelo de Oliveira, ocorrido em 17 de abril de 2023 no bairro Demócrito Rocha , em Fortaleza . A informação consta em portaria publicada nesta sexta-feira, 26, no Diário Oficial do Estado (DOE), que instaurou processo administrativo disciplinar contra o policial militar.

O inquérito que investigava o caso chegou a ser arquivado em agosto passado. A motivação do crime não foi informada na portaria publicada no DOE.



No caso do duplo homicídio no Eusébio, a Justiça recebeu a denúncia do Ministério Público Estadual (MPCE) em novembro passado. O crime ocorreu em 18 de agosto de 2023 no Centro do município e vitimou Francisco Adriano da Silva, de 42 anos, e Francisco Gabriel Braúna da Silva, de 13 anos. A motivação do crime também não foi esclarecida até o momento.



Pai e filho trafegavam em um carro quando foram surpreendidos por dois homens em uma moto, que efetuaram diversos disparos contra eles. A moto utilizada no crime, conforme testemunhas, pertencia a Paulo Roberto. Além disso, com o PM foi encontrada uma pistola que teria sido utilizada no crime, conforme atestado por exame de comparação balística.