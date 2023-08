Pai e filho são mortos a tiros dentro de carro no Eusébio

Um pai e um filho foram mortos a tiros dentro de um automóvel na avenida Coronel Cícero de Sá, no Eusébio, Região Metropolitana de Fortaleza. O caso foi registrado na manhã desta sexta-feira, 18. As informações são de fontes ligadas à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).



O pai estava conduzindo o carro, e o filho, com fardamento da escola, estava no banco do passageiro. Ambos morreram no local. A identificação das vítimas ainda não foi informada. O automóvel estava com muitas marcas de tiros, conforme O POVO apurou.



Informações iniciais apontavam para uma discussão no trânsito, no entanto, os primeiros levantamentos da Polícia Civil descartaram essa possibilidade. Os trabalhos de investigação começam com o trabalho do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que foi acionado ao local, além da Polícia Militar e da Perícia Forense.