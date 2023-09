Chefes de facção do Pirambu são denunciados por morte de menina de 5 anos

Dois homens apontados como chefes da facção criminosa que age no bairro Pirambu foram denunciados pelo Ministério Público Estadual (MPCE) pela morte da menina Thauany de Assis Paiva, de 5 anos, registrada no último dia 6 de maio. A Justiça aceitou a denúncia na última sexta-feira, 22.



Conforme investigação do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Carlos Mateus da Silva Alencar, conhecido como Skidum ou Fiel; e Fábio de Almeida Maia, conhecido como Biu, foram os mandantes do crime.



Consta na denúncia do MPCE que um dos adolescentes executores do assassinato recebeu uma ligação de um celular cujo DDD era 021, ou seja, do Rio de Janeiro. No telefonema, foram repassadas ordens para que o adolescente fosse até a comunidade da Colônia, localizada no bairro Barra do Ceará, e matasse "qualquer pirangueiro".