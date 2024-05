Wagner critica troca de acusações entre Sarto a Elmano após homicídio no IJF

FORTALEZA-CE, BRASIL, 20-05-2023: Capitão Wagner dar palestra para pessoas que querem entrar no mundo politico, evento feito pelo partido PR-CE. (Foto: Aurelio Alves/O Povo) Crédito: AURÉLIO ALVES

O ex-secretário de Saúde de Maracanaú, Capitão Wagner (União), utilizou sua conta oficial do Twitter para criticar as postagens feitas pelo governador do Estado, Elmano de Freitas (PT) e pelo prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT) após um funcionário do Instituto Doutor José Frota (IJF) ser morto a tiros e decapitado nos interiores do hospital. Mais informações ao vivo: Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “Enquanto o Prefeito coloca a culpa no Governador, e o Governador no Prefeito, a insegurança tomou conta de Fortaleza…Ei! Não aceite essa conversa que a Prefeitura não tem responsabilidade com a segurança pública, tem sim! A começar pelos prédios públicos do município”, escreveu Wagner.

A publicação faz referência às falas de Sarto após a confirmação do ocorrido. O gestor municipal atribuiu a insegurança pública à gestão de Elmano de Freitas, afirmando que o Governo do Estado está “paralisado no combate às facções”. A tragédia, no entanto, foi classificada pelo secretário da Segurança Pública e Defesa Social, Samuel Elanio, como um crime “passional”. “É inaceitável a violência em Fortaleza continuar do jeito que está. Hoje mais uma vez vivemos momentos de horror. Dois assassinatos brutais. A paralisia do Governo de Estado no combate às facções não parece ser apenas incompetência, mas também cumplicidade”, pontuou Sarto. Confira É inaceitável a violência em Fortaleza continuar do jeito que está. Hoje mais uma vez vivemos momentos de horror. Dois assassinatos brutais. A paralisia do Governo de Estado no combate às facções não parece ser apenas incompetência, mas também cumplicidade. — Sarto (@sartoprefeito12) April 23, 2024 Elmano, por sua vez, rebateu as acusações do prefeito e reforçou que as investigações apontaram fortes indícios de crime passional, motivado por ciúmes entre o criminoso e a vítima.