Homem faz criança de refém dentro de farmácia em Fortaleza

Caso foi registrado por volta das 18h40min deste domingo, 25, no bairro Vila Velha

Crédito: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO

Um homem faz uma criança de refém dentro de uma farmácia na avenida Mozart Lucena, no bairro Vila Velha, em Fortaleza. O caso foi registrado por volta das 18h40min deste domingo, 25. Viaturas da Polícia Militar do Ceará (PMCE) estão no local.

A via foi cercada por policiais para evitar risco para transeuntes. O POVO opta por não divulgar as cenas por se tratar de uma criança em situação de vulnerabilidade. Nelas, o homem pode ser visto apontando a arma contra a própria cabeça, enquanto segura a criança no outro braço.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O POVO procurou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) na noite deste domingo, 25, para saber mais informações sobre o caso, e aguarda resposta.