Uma pessoa morre e quatro ficam feridas em tentativa de chacina em Fortaleza

Caso aconteceu em uma casa de show no bairro Genibaú neste domingo, 25. Nenhum suspeito foi preso até o momento. As investigações estão sendo realizadas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil do Ceará

Um homem de 25 anos morreu e outras quatro pessoas ficaram feridas durante tentativa de chacina no bairro Genibaú, em Fortaleza, neste domingo, 25. O caso aconteceu dentro de uma casa de show da região.

No local, as vítimas, três homens e duas mulheres, foram lesionadas com disparos de arma de fogo. Dois dos baleados trabalham como seguranças do local.

Os feridos foram socorridos e levados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Autran Nunes e do Conjunto Ceará. Ainda não há informações sobre o estado de saúde das vítimas. Na ocorrência, a Perícia Forense do Ceará (Pefoce) foi acionada e esteve no local do crime. Nenhum suspeito foi preso até o momento.