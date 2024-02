Justiça mantém demissão de ex-PM acusado de matar esposa a tiros dentro de carro

A Justiça do Ceará manteve a demissão do ex-policial militar Manoel Bonfim dos Santos Silva. O agente foi expulso da corporação após decisão da Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD) em 2022. O militar é acusado de matar a companheira, Ana Rita Tabosa Soares, no dia 8 de outubro de 2020.

A decisão foi publicada no Diário Oficial da Justiça na última terça-feira, 20, após sentença da Vara da Auditoria Militar do Ceará. O processo correu após a defesa do ex-PM entrar com pedido de anulação da decisão justificando que a demissão passou da esfera administrativa.

De acordo com a decisão da Justiça, o recurso foi julgado como improcedente e as ilegalidades apontadas não teriam sido provadas.