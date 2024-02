Grande Bom Jardim: ONG atende mais de 1000 crianças e adolescentes

Fundada em 2015, ONG tem aulas de dança, música e esportes; Instituto Katiana Pena abriu turmas após aumento da demanda após exibição no Criança Esperança. Foram 20% a mais em 2023

A organização não governamental (ONG) Instituto Katiana Pena (IKP), na Granja Lisboa, em Fortaleza, anunciou a ampliação, em 2024, em cerca de 20% na quantidade de atendimentos ofertados. Segundo o Instituto, os dados são referentes à comparação com o final de 2022.

A ONG atende, atualmente, 1.150 crianças, adolescentes e jovens do chamado "Grande Bom Jardim" — formado pelos bairros Bom Jardim, Canindezinho, Granja Lisboa, Granja Portugal e Siqueira. No final do ano retrasado, data da contagem anterior, eram 900 estudantes.

No Instituto são ofertadas aulas de dança (balé e hip hop), música percussiva, e cinco modalidades de esportes: karatê, jiu-jitsu, muay thai, futebol e capoeira. Há, ainda, reforço escolar de português e matemática.