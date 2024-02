Prova do concurso do Iplanfor é adiada para 14 de abril; veja datas

Inicialmente prevista para o dia 7 de abril, a prova do concurso para o Instituto de Planejamento de Fortaleza (Iplanfor) foi adiada para a semana seguinte, no dia 14. A alteração foi publicada no Diário Oficial do Município desta segunda-feira, 19, e não altera o prazo de inscrições, que segue até o dia 11 de março.

Ao todo, serão ofertadas 60 vagas para o cargo de analista de desenvolvimento urbano da Capital. A inscrição no concurso custa R$ 215, no entanto, doadores de sangue ou de leite materno e participantes de programas sociais do governo podem solicitar isenção até a próxima quarta-feira, 21.