Gavião é resgatado em campo de Futebol em Fortaleza

A Polícia Militar do Ceará, realizou o resgate de um gavião em um campo de futebol no bairro Pici em Fortaleza. O resgate da ave que ainda era filhote se encontrava ferida, ocorreu após o acionamento da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social da (SSPDS).



Para o atendimento da ocorrência foi deslocado uma equipe da 1ª Companhia do Batalhão de Polícia de Meio Ambiente (1ª Cia/BPMA) da PMCE.

Após o resgate, o filhote foi entregue aos cuidados do Centros de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama), que deverá realizar exames para avaliar a saúde e a possível soltura do animal.