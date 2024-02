Sine Municipal oferece 1.761 vagas de emprego em Fortaleza

Vagas são para as áreas teleatendimento, construção civil e outras; há vagas para Pessoas com Deficiência (PcDs)

O Sistema Nacional de Empregos (Sine) Municipal de Fortaleza está com 1.761 postos de trabalho abertos para atuação em teleatendimento, construção civil e outras modalidades. As vagas incluem as destinadas a Pessoas com Deficiência (PcDs), aos reabilitados pelo INSS e podem ser preenchidas a qualquer momento.

O atendimento é realizado presencialmente nas unidades Aldeota, Parquelândia, Otávio Bonfim e Siqueira. Nos locais são oferecidos serviços de habilitação para o seguro-desemprego, consultoria para elaboração de currículo e envio da documentação necessária para concorrer aos cargos.