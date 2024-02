Cerca de 38 mil árvores devem ser plantadas em Fortaleza em 2024

Cerca de 38 mil árvores devem ser plantadas na Capital ao longo de 2024, de acordo com a Prefeitura de Fortaleza. A meta faz parte de um projeto de ampliação da cobertura vegetal na Cidade. A avenida Doutor Silas Munguba, que passa pelos bairros Castelão, Itaperi, Parangaba, Passaré e Serrinha, foi a primeira via contemplada pela ação. Os plantios no local começaram no local nessa segunda-feira, 19. Ao todo, 100 mudas estão sendo plantadas em toda a extensão da avenida.

Uma das espécies plantadas foi o ipê-amarelo, árvore símbolo de Fortaleza. O espaço também recebeu a pata de vaca, sibipiruna, oiti e guanandi. A iniciativa contempla o plantio de mudas entre pequenas, semi adultas e adultas. Todas são arbóreas nativas.