Risco de desabamento em Fortaleza: Defesa Civil atende 8 ocorrências

Duas das ocorrências de risco de desabamento foram registradas na Barra do Ceará. Desde o início do mês, a Defesa Civil atendeu 188 chamados diversos, como desabamentos, alagamentos e inundações

Duas ocorrências de risco de desabamento foram registradas pela Defesa Civil de Fortaleza apenas na Barra do Ceará, entre a noite dessa terça-feira, 20, e às 7 horas desta quarta-feira, 21. Os bairros Bela Vista, Cidade dos Funcionários, Dionísio Torres, Fátima, Panamericano e Parquelândia também tiveram atendimentos do tipo. Uma ocorrência de inundação ainda foi registrada na Praia do Futuro.

De acordo com a Defesa Civil, as famílias afetadas pelas chuvas dos últimos dias estão sendo removidas para locais seguros e o processo de abrigamento solidário está sendo realizado. Várias famílias foram encaminhadas para o Aluguel Social.