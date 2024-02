Túnel da estação Aracapé alaga devido à ligação clandestina

Túnel do Metrofor no Aracapé alaga com chuvas Crédito: FÁBIO LIMA

Segundo moradores da região, os alagamentos têm se arrastado por alguns anos e, ultimamente, ocorrem com mais vigor. A situação tem preocupado moradores da rua Presidente Vargas como Cleisiane Araújo, 35, que reclama da dificuldade de se locomover durante o período de chuvas. “É horrível. Horrível mesmo. Para quem precisa ir para o ônibus lá do outro lado é triste. Um meladeiro horrível. Muita gente perdeu placa [de veículos], ficou com prejuízos no carro”, conta a comerciante, que também teme as doenças causadas pela sujeira arrastada com a chuva. “A última vez que encheu eu fiquei com medo [de a água] entrar aqui na minha casa. Com certeza tenho medo de doenças. Minha filha mesmo gosta de passear pelo outro lado [do túnel], e eu não deixei para ela não passar pela lama”, aponta. Procurado pelo O POVO, o Metrofor afirmou que tem realizado o escoamento da água que se acumula no túnel com bombas de sucção e que a empresa “empenha esforços desde o início do alagamento visando à solução do problema no menor prazo possível”. A empresa ainda afirma que um dos fatores que colaboram para o alagamento do túnel durante as chuvas é o acúmulo de resíduos jogados pela população nas galerias pluviais, por onde a água deveria escorrer. A Secretaria Regional 10, responsável pelo bairro Presidente Vargas, informou estar enviando técnicos ao local para auxiliar nos serviços prestados.

O POVO questionou ainda sobre qual seria a possível solução definitiva dos alagamentos no túnel durante a quadra chuvosa deste ano e aguarda resposta do Metrofor. Na manhã desta quarta, 21, o alagamento foi solucionado e os veículos podiam transitar pela região. Técnicos do Metrofor trabalhavam na área da ligação clandestina, localizada em frente ao túnel, durante a manhã, com apoio de agentes da Prefeitura de Fortaleza. Rua tem trechos sem pavimentação O túnel não é o único lugar na rua Presidente Vargas que fica cheio de lama quando chove. Parte da via não conta com pavimentação asfáltica, o que propicia um lamaçal em frente às residências.

A parte mais afetada é o começo do endereço, no trecho anterior a uma passarela que também dá acesso ao Aracapé. O piso a essa altura é desnivelado e composto por terra e pedras, o que dificulta o trânsito de veículos e de pedestres no local. Logo em seguida há uma faixa de asfalto, que se estende até o túnel da estação, trecho em que o tráfego é mais facilitado. No entanto, logo após o passagem, há uma nova área sem asfalto, composta por pedras de calçamento. Ao andar nesse ponto da rua é possível ver alguns buracos, que também propiciam o acúmulo de lama e complicam o trajeto. A situação não só atrapalha, mas também gera prejuízos aos moradores, segundo Francisco Gilberto, 48, residente no bairro há cerca de nove anos. O motorista diz nunca ter tido grandes problemas devido à falta de pavimentação, mas lembra que alguns colegas de profissão foram bastante afetados pela má condição da pista.