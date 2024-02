Trilhas do Cocó reabrem no pós-Carnaval e lotam

Trilhas do Parque do Cocó recebem diversas famílias neste final de semana pós-Carnaval Crédito: Samuel Setubal/ O POVO

Apesar de um início de manhã chuvoso, as trilhas localizadas no Parque do Cocó, em Fortaleza, concentraram um número considerável de visitantes neste domingo, 18. Sem áreas alagadas, situação que ocorreu após chuva forte no último sábado, 10, os visitantes puderam apreciar todo o trajeto de mais de três quilômetros sem grandes obstáculos. O tempo úmido e abafado, no entanto, causou incômodo em quem escolheu o ponto para a prática esportiva. Esse foi o caso de Patrícia Arruda, 48, e Paulo Cesar Arruda, 61. Amantes de caminhada e corrida, o casal se divide entre o Cocó e as praias da Capital para a prática esportiva. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “Nós não viemos na semana passada por conta do alagamento e soubemos que aqui ficou fechado. Já hoje, como estava reaberto e a Patrícia pegou uma alergia, não quisemos nos arriscar a pegar sol forte. Viemos para cá aproveitar a brisa e a sombra”, explica o advogado Paulo Cesar.

Após completarem o trajeto, saindo pelo acesso ao Parque do Cocó localizado na avenida Padre Antônio Tomás e indo até a trilha da avenida Sebastião de Abreu, eles declaram que o local já está propício para passeios. “Não está alagado nem com áreas com muita lama. Ainda tem uns pontos mais escorregadios, mas é natural, é uma área de mangue”, conclui Paulo Cesar. Famílias aproveitam os finais de semana para passear nas trilhas do Parque do Cocó, em Fortaleza Crédito: Samuel Setubal/ O POVO Trilhas do Parque do Cocó são escolhidas por quem gosta de caminhar ao ar livre em Fortaleza Crédito: Samuel Setubal/ O POVO Trilhas do Parque do Cocó são escolhidas por quem gosta de caminhar ao ar livre em Fortaleza Crédito: Samuel Setubal/ O POVO Realizando o trajeto da trilha, O POVO observou uma abundância de folhas e pequenos galhos ao chão, nada que atrapalhasse o percurso de quem por ali desejou fazer o lazer de domingo. Contudo, foi notória a quantidade de troncos de árvores dispostos ao longo da trilha. Pelo aspecto da madeira e proximidade do restante do tronco que ainda se mantém de pé, as árvores se quebraram recentemente. Em janeiro deste ano, as trilhas do Cocó chegaram a ser fechadas em razão das operações de combate ao incêndio que atingiram a unidade de conservação (UC). Na época, além dos trajetos, a tirolesa também foi temporariamente desativada. Aproximadamente um mês depois do incêndio, as trilhas foram reabertas no último sábado, 10, após um trabalho de limpeza e vistoria pela administração do espaço.

Contudo, no mesmo final de semana, ocorreu a segunda maior chuva dos últimos 50 anos na Capital. No total, foram registrados 215 mm das 7 horas da manhã de sábado, às 7 horas do domingo, 11. De acordo com gestor do Parque do Cocó, Narciso Mota, após as chuvas, apesar de oficialmente reabertas, as trilhas do local apresentaram diversos pontos de alagamento, tornando-se intransitáveis. Dessa forma, os dias seguintes foram dedicados à restauração dos locais debilitados. “Passamos por essa situação de dificuldade com as fortes chuvas no sábado e domingo. Como foi Carnaval na sequência, precisamos ficar de quarta [14] até o começo da sexta-feira [16] para deixar as trilhas limpas, organizadas”, ressalta o gestor.