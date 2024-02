Parque do Cocó registra incêndio em vegetação seca; fogo foi controlado

Ocorrência não tem ligação com as chamas que atingiram parte do equipamento no dia 18 deste mês

O Parque do Cocó registrou um incêndio em vegetação seca na noite desta quarta-feira, 31, nas proximidades da avenida Padre Antônio Tomás. Segundo Corpo de Bombeiros Militar do Estado (CBMCE), ocorrência não tem ligação com o fogo que atingiu parte do equipamento no dia 18 deste mês.

De acordo com informações da instituição, as chamas iniciaram por volta das 18h30min de hoje, em uma vegetação seca localizada no pé de uma árvore. Duas guarnições de combate a incêndio foram acionadas para atender a ocorrência, além de equipes do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA).

Para combater o fogo foram utilizados cerca de 40 litros de água. Incêndio foi controlado em cerca de dez minutos e não houve vítimas, assim como não havia ninguém no local.