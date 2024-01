Incêndio no Cocó: relatório sobre reflorestamento será entregue ao governador Elmano

O relatório do grupo técnico responsável por organizar as ações de reflorestamento do Parque do Cocó, atingido por um incêndio em janeiro, serpa entregue na sexta-feira, 2, ao governador Elmano de Freitas (PT).

O segundo maior incêndio de grandes proporções registrado na Unidade de Conservação (UC) nos últimos quatro anos teve sua operação de combate finalizada. Foram 300 horas de atuação, 315 mil litros de água e mais de 10 hectares atingidos pelo fogo.

"A partir desse primeiro levantamento topográfico, de fisiografia da vegetação, os tipos de ambientes, que inclusive já percebemos que são vários", explica Luis Ernesto Arruda, professor do Labomar e cientista chefe do meio ambiente do Estado. Conforme ele, que coordena o grupo formado por especialistas da Universidade Federal do Ceará (UFC) e da Universidade Estadual do Ceará (Uece), o primeiro passo de um estudo de recuperação adequada de área degradada é saber o que havia ali antes.