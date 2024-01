Trilhas do Parque do Cocó seguem temporariamente fechadas

FORTALEZA, CEARÁ, 28-01-2024: Parque do Cocó permanece com suas trilhas fechadas ao público, devido aos focos de incêndio. A localidade apresenta acúmulo de resíduos, dentro das trilhas, porém no espaço externo, tais materiais não se encontram em grande quantidade. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

Frequentadores que resolveram aproveitar a manhã deste domingo, 28, para caminhar nas trilhas do Parque do Cocó, em Fortaleza, se depararam com os portões fechados. Conforme a Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima (Sema), o uso da área segue suspenso em razão do incêndio que atingiu o local e deve ser liberado somente após a conclusão dos trabalhos investigativos sobre o ocorrido.

O equipamento permanece aberto ao público que pretende utilizar o espaço para atividades de lazer em geral, como os tradicionais piqueniques e passeios com cachorros. No entanto, quem desejou aproveitar o clima instável que amanheceu hoje na Cidade, dividido entre calor e o frescor de uma rápida chuva, para dar uma caminhada nas trilhas se frustrou. O POVO esteve na região e observou que muitas pessoas chegavam e eram pegas de surpresa pelos portões fechados.

Trilhas seguem fechadas em razão do incêndio As trilhas do parque, com entradas na altura da avenida Padre Antônio Tomás e na Sebastião Abreu, seguem fechadas em razão de um incêndio que atingiu a região no dia 18 deste mês. Na ocasião, o fogo só foi debelado completamente dois dias depois e a fumaça chegou a atingir diversos pontos da Capital. Procurada pelo O POVO, a Sema informou que fechar as trilhas foi uma medida adotada visando garantir a segurança do visitante. Isso porque o incêndio destruiu o habitat de "animais que viviam na área incendiada", e com isso eles podem acabar buscando as áreas de trilhas. Ainda segundo secretaria, equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado (CBMCE) e de brigadistas da pasta "ainda estão atuando em pequenos focos, para evitar reignição", e equipes da Perícia Forense e da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) também realizam avaliações na área.