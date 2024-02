Rio Ceará e Cocó: estudo da UFC comprova contaminação de água e peixes

Investigação também identificou presença de substâncias tóxicas em peixes, caranguejos e sururus do rio Jaguaribe e do delta do Parnaíba

Foram realizados quatro estudos, liderados por pesquisadores do Instituto de Ciências do Mar (Labomar-UFC). O primeiro se concentrou no rio Ceará, de onde foram coletadas amostras de água e de sedimentos da região do mangue por onde o rio passa.

O intenso uso de agrotóxicos urbanos na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), comumente chamados de pesticidas e aplicados no combate a pragas domésticas, está ocasionando a contaminação dos rios Ceará e Cocó , com sérios riscos à saúde humana . A situação foi atestada por pesquisadores da Universidade Federal do Ceará (UFC) em estudos que comprovaram a presença dessas substâncias tóxicas na água, nos sedimentos e nos peixes e mariscos dos rios.

“As principais fontes de entrada desses agrotóxicos são pelo uso em atividades urbanas e domésticas, tais como as dedetizações, os combates a pragas urbanas e o combate à dengue, que é feito pelo chamado fumacê, que usa o agrotóxico malationa”, explica o responsável pelo estudo, o professos Rivelino Cavalcante, do Labomar.

A substância presente em maior quantidade foi a cipermetrina, seguida pela deltametrina, permetrina e malationa. À exceção da permetrina, esses agrotóxicos estão relacionados ao controle químico realizado na RMF no combate a pragas urbanas e vetores de doenças, a exemplo do mosquito Aedes aegypti, transmissor de arboviroses como dengue, zika e chikungunya.

De acordo com o pesquisador, a forte presença desses agrotóxicos urbanos no rio não gera riscos prováveis para banhistas, mas para aqueles que consomem os peixes e mariscos da região.

O professor destaca que os volumes muito altos de agrotóxicos encontrados no rio e a considerável diversidade de substâncias presentes no local tornam a situação ainda mais preocupante.

O primeiro estudo comprovou os elevados níveis de substâncias tóxicas na água e nos sedimentos do rio Ceará. Entretanto, para comprovar a hipótese de que organismos da região podem também estar contaminados, a equipe de pesquisadores realizou três novas investigações, desta vez, analisando peixes, sururus e caranguejos coletados em diferentes rios.

Um deles foi em outro rio urbano de Fortaleza, o Cocó. Os outros dois foram no Jaguaribe, no Ceará, e no delta do Parnaíba, no Piauí. As novas análises foram mais amplas em número de agrotóxicos observados, abrangendo os mais usados no Brasil e no mundo, como as triazinas, piretroides e organofosforados.

Estas foram as primeiras pesquisas já realizadas que comprovaram a presença de agrotóxicos em animais marinhos. No rio Jaguaribe e no delta do Parnaíba, foram identificados, nesses animais, os agrotóxicos rurais, que são usados para o combate a pragas em plantações.