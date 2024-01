Cocó: Elmano afirma que área afetada por incêndio receberá plantio de árvores

Estima-se que, pelo menos, dez hectares foram atingidos pelas chamas. Governador também mencionou medidas de fiscalização no local e a conscientização da população

A informação foi dada pelo governador durante a solenidade de posse de novos professores da rede pública estadual, realizada no Theatro José de Alencar, em Fortaleza. Elmano destacou que a ação de replantio está prevista para ocorrer antes do início das chuvas.

O governador Elmano de Freitas informou, nesta quarta-feira, 24, que a área do Parque do Cocó atingida pelo incêndio receberá o plantio de novas árvores em ação que deverá ser realizada de forma conjunta com outros órgãos do Estado.

“Nós queremos, imediatamente, fazer algum trabalho de plantio de árvores enquanto não começa o período de chuvas. Já pedi à Secretaria de Meio Ambiente, estamos pedindo à Secretaria da Educação, para as secretarias, o Corpo de Bombeiros, e fazer um grande movimento com a sociedade civil para conseguir plantar árvores na parte em que teve incêndio”, afirmou.

Além dessa ação, o governador falou sobre medidas de fiscalização e conscientização que serão intensificadas para evitar a ocorrência de outros incêndios na região.

“Aumentar a fiscalização, especialmente na área do entorno do Parque, para que nós possamos garantir maior segurança. Terá sempre uma dificuldade, porque o parque é enorme, e há casos. Nós também precisamos fazer um trabalho de conscientização da sociedade porque, efetivamente, é uma responsabilidade do Estado, mas é também uma responsabilidade da sociedade de preservar o seu parque”, disse.

Durante a fala, Elmano chegou a mencionar o caso de um homem que foi flagrado ateando fogo na vegetação de uma propriedade privada próxima ao parque. O flagrante ocorreu no último sábado, 20, enquanto os bombeiros ainda trabalhavam para conter as chamas do incêndio.

“Não é nada razoável um cidadão, após o incêndio, ir lá tocar fogo a mais no parque. Nós precisamos ter muita educação ambiental e ter também um sistema mais forte de fiscalização e controle”, finalizou.

Com informações da repórter Alexia Vieira