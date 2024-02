Elmano diz que "cobra e monitora" situação de falta de energia em Fortaleza

O governador Elmano de Freitas afirmou que o Governo do Estado está monitorando a situação de falta de energia em bairros de Fortaleza e Região Metropolitana (RMF). Enel diz que "todos os esforços" estão sendo realizados para restabelecer a energia. Foram identificadas mais de 100 ocorrências com vegetação e pelo menos 16 postes quebrados.

Leia mais Fortaleza registra 215 mm de chuva entre sábado e domingo de Carnaval

Sobre o assunto Fortaleza registra 215 mm de chuva entre sábado e domingo de Carnaval

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Governo do Ceará está em contato permanente com a Enel para cobrar e monitorar a situação da falta de energia em alguns bairros da capital, após as fortes chuvas de ontem e da manhã de hoje. A empresa informou que todos os esforços estão sendo realizados no sentido restabelecer a energia, priorizando os equipamentos que prestam serviços essenciais à população, como os hospitais", diz o governador.