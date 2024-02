Queda de árvore e risco elétrico: Carnaval das crianças no Passeio Público é cancelado novamente

O "Carnaval das Crianças" no Passeio Público, em Fortaleza, foi cancelado neste domingo, 11, segundo dia de Carnaval. Local apresenta acúmulo de água na parte superior do palco, próximo à fiação, causando risco elétrico. Devido às chuvas intensas, uma grande árvore, localizada ao lado do tradicional "Café do Passeio", caiu durante a madrugada, interditando boa parte do local. No sábado, as festividades também haviam sido desmarcadas.

Árvore cai ao lado do tradicional "Café do Passeio", no Passeio Público, em Fortaleza Crédito: Mirla Nobre/O Povo

Segundo os bombeiros civis presentes no local, o principal motivo de cancelamento das atividades é a insegurança, provocada pelo risco de choque elétrico. "O chão está muito molhado e o aterramento, local onde passa a fiação, pode não funcionar. A orientação é que não ligue equipamento eletrônico aqui”, alertou o bombeiro civil Pedro Fontenele.