Casa desaba no Centro de Fortaleza e deixa duas pessoas feridas

As vítimas sofreram escoriações leves e se recusaram a ir a um hospital para uma avaliação mais detalhada

Após chuvas intensas, um desabamento foi registrado na madrugada deste domingo, 11 de fevereiro de 2024, na Rua Gerson Gradvol, no Centro de Fortaleza. A casa, que estava ocupada no momento do incidente, desmoronou, deixando duas vítimas feridas.

Os bombeiros militares da Alfa 1, liderada pelo 1º Tenente Pontes, e do Salvamento 1, liderada pelo 2º tenente Beime, foram acionados pela Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) por volta de 01h32 para atender a ocorrência.

Contudo, a vítima de 60 anos, que sofreu escoriações leves e um edema na cabeça, apesar de consciente e orientada, recusou-se a ser levada ao hospital para uma avaliação mais detalhada.