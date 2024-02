Carnaval 2024 começa com chuva e falta de energia no Ceará; saiba onde

A tendência é que neste sábado, 10, o cenário seja de precipitações mais generalizadas em todas as macrorregiões, porém, mais concentradas e intensas no Sul do Estado, como no Cariri.

Mas já no começo do dia o litoral deverá apresentar registros, assim como no Maciço de Baturité.

Já no informativo meteorológico do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a região Nordeste surge com a previsão de chuvas intensas em áreas do Maranhão, Piauí, sul do Ceará, oeste da Bahia, sertão de Pernambuco e Paraíba, com acumulados superiores a 50 milímetros.

O Inmet também apresenta um alerta para chuvas intensas que podem atingir o sul do Ceará, embora haja baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas, dentre outros fenômenos.

Confira a previsão para o Carnaval do Ceará.