Grande Fortaleza: problemas na rede elétrica provocam 100 ocorrências e 16 postes quebrados

Dados preliminares da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) apontam que pelo menos 93 municípios registraram precipitações entre as 7 horas da manhã de sexta, 9, e as 7 horas da manhã deste sábado.

Ainda de acordo com a empresa, o número de equipes trabalhando em campo aumentou em 50% para ajustar o fornecimento de energia elétrica no Estado. Serviços mais complexos são realizados pelos profissionais, como retirada de vegetação, substituição de postes e reconstrução de trechos da rede.

A Região Metropolitana de Fortaleza é a área com maior índice de danos na rede elétrica do Ceará após as chuvas deste sábado , 10, segundo a Enel Distribuição Ceará, que afirmou terem sido registradas 100 ocorrências diversas, além de 16 postes quebrados.

As chuvas do fim de semana resultam das primeiras ações da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), principal indutor da quadra chuvosa cearense, conforme informações da Funceme.

As maiores temperaturas devem ocorrer nas regiões do Vale do Jaguaribe e Sertão Central e Inhamuns, com máximas entre 33 °C e 36 °C. Na capital, os valores devem variar entre 24 °C de mínima e picos de 33 °C.

Além da falta ou oscilação de energia elétrica, as condições climáticas causaram diversas outras ocorrências ao longo do Estado, como quedas de árvores, danos a estruturas de estabelecimentos e alagamentos.