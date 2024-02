Fortaleza registra 200 mm de chuva entre sábado e domingo de Carnaval

Após um sábado chuvoso, com alagamentos e quedas de energia, o domingo de Carnaval, 11, começa com 200 mm de chuva em Fortaleza. Precipitações foram registradas em outros 93 municípios cearenses.

Dados são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), referentes às 8 horas. Eles seguem em atualização. O registro contabiliza das 7 de sábado, 10, às 7 horas deste domingo.

Seguindo a capital cearense, as maiores precipitações ocorrem em cidades da Região Metropolitana: Maranguape, com 150 mm, e São Gonçalo do Amarante, com 94 mm.