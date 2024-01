Tentativa de chacina na Barra do Ceará: mulheres baleadas fizeram escudo humano para proteger crianças

Pelo menos duas pessoas morreram e 15 ficaram feridas durante tiroteio em festa no Morro do Santiago. Local tinha espaço infantil com pula-pula e música

A tentativa de chacina no Morro do Santiago, na Barra do Ceará, em Fortaleza, ocorreu em meio a uma festa com um espaço infantil na noite desse domingo, 7. Pelo menos dois homens morreram e 15 pessoas ficaram feridas. Parte das vítimas sobreviventes são mulheres que, no momento dos tiros, fizeram um escudo humano para proteger as crianças. O local na rua Santiago fica a menos de 50 metros de uma base da Polícia.

Pelo menos três mulheres foram atendidas na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Cristo Redentor. Outras pessoas feridas foram socorridas à UPA do Pirambu, ao Frotinha do Antônio Bezerra e ao Instituto Doutor José Frota. Uma das feridas estaria grávida.

A festa estava cheia de crianças e adolescentes, havia pula-pula e música. Um automóvel de cor branca chegou ao local, de onde desembarcaram criminosos que atiraram contra os moradores.