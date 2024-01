Incêndio no Cocó: trabalhos dos bombeiros já duram mais de 30 horas

Desde a manhã dessa quinta-feira, 17, os bombeiros trabalham para controlar as chamas. As chamas geraram uma fumaça e um forte cheiro , atingindo vários bairros da Capital , como Aldeota, Cocó, Papicu, Joaquim Távora, Luciano Cavalcante, Dionísio Torres, Bairro de Fátima, Benfica, Centro, Farias Brito e Barra do Ceará.

Os agentes do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) continuam, na manhã desta sexta-feira, 19, os trabalhos para controlar o incêndio que atingiu o Parque do Cocó . As atividades de combate do fogo e rescaldo já duram 32 horas .

Além das equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), brigadistas da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Mudança do Clima (Sema) e a Polícia Militar do Ceará (PMCE) estão no local.

De acordo com o coronel comandante do CBMCE, Cláudio Barreto, há 32 bombeiros atuando e as equipes realizam os trabalhos em três frentes: uma pela avenida Sebastião de Abreu, onde estão as viaturas do Corpo de Bombeiros que utilizam as mangueiras para acesso ao parque. Há outras duas equipes dentro do Parque do Cocó com material como enxadas e bombas costais, que vão até o foco de calor.

Ainda segundo o profissional, o processo de rescaldo de incêndio em vegetação pode ser lento e, muitas vezes, novos focos de calor podem surgir mesmo após os trabalhos dos bombeiros.

“A árvore pegou fogo, mas na raiz, na parte de subterrânea, ela ainda está pegando fogo. Por isso que, muitas vezes, até devido à alta temperatura, poderão surgir novos focos de calor. Até em focos que a gente já fez o trabalho de resfriamento”, explicou.

Segundo a secretária da Sema, Vilma Freire, uma equipe da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), órgão responsável pela inspeção, esteve no local para fazer a inspeção de parte da área atingida para identificar a causa do incêndio.