Menino que estava desaparecido há 3 dias é encontrado em Fortaleza

Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o menino teria sido visto pela última vez após sair de casa, na manhã da última terça-feira, 16, no bairro Cristo Redentor.

Um menino de 12 anos que estava desaparecido há três dias foi encontrado em Fortaleza na noite dessa quinta-feira, 18. Equipes da Guarda Municipal de Fortaleza localizaram Ivanaldo Alexandre Duarte Moreira no terminal de ônibus do bairro Antônio Bezerra.

Diversos órgãos participaram da busca, utilizando uma ferramenta criada nos Estados Unidos, o Amber Alerts.

Equipes de buscas utilizam ferramenta dos EUA para encontrar menino desaparecido

Para encontrar o menino, as equipes utilizaram uma ferramenta de alertas urgentes, o Amber Alerts. Ela foi estabelecida nos Estados Unidos da América (EUA) e adotada pelo Brasil em 2023.

Polícia Civil passa a divulgar imagens de pessoas desaparecidas em pontos de Fortaleza; ENTENDA

O alerta dispara publicações nas plataformas da Meta - Instagram e Facebook - para compartilhar a descrição da criança, além de descrições de qualquer suspeito de envolvimento no desaparecimento da vítima. Também pode ser utilizada em casos de rapto ou sequestro de crianças.

A tecnologia é adotada, atualmente, por 30 países e publica o alerta no raio de até 160 km do local do fato ocorrido.