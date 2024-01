Incêndio no Cocó: vegetação influenciou propagação da fumaça em Fortaleza

A propagação da fumaça ocasionada pelo incêndio no Parque do Cocó, em Fortaleza, nesta quinta-feira, 18, foi influenciada pela vegetação da unidade de conservação. A informação é do Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros, Cláudio Barreto. Ele explicou que o local é composto por muita vegetação seca, que facilitou a proliferação da fumaça pela Capital.

“O fogo pega em cima da vegetação, só que ocorre um efeito estufa, que fica embaixo da terra. Existe um acúmulo de água e quando a gente joga água no que está sendo queimado os gases são liberados e por isso vem essa questão da fumaça. A vegetação daqui é muito propícia para esse cenário de fumaça densa”, explicou o Comandante.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Desde da manhã desta quinta-feira, a fumaça ocasionada pelo incêndio do Parque do Cocó atinge vários bairros da Capital, entre eles Aldeota, Cocó, Papicu, Joaquim Távora, Luciano Cavalcante, Dionísio Torres, Bairro de Fátima, Benfica, Centro, Farias Brito e Barra do Ceará. Além da Capital, a fumaça foi percebida em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).