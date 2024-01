UFC vai fornecer auxílio de R$ 500 para alunos de baixa renda

A Universidade Federal do Ceará (UFC) vai fornecer um benefício de R$ 500 para alunos de baixa renda que ingressarem na instituição neste ano de 2024 por meio do meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Contribuição, chamada de "Auxílio Ingressante", foi anunciada nesta quinta-feira, 18.

Além do valor, estudantes também vão contar com a isenção de almoço e jantar no restaurante Universitário (RU). Segundo entidade de ensino, a estimativa é que 1667 estudantes sejam beneficiados. (Colaborou: Fabrícia Braga/Especial para O POVO)

