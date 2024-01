Incêndio do Cocó: bombeiros continuam trabalhos durante a madrugada para controlar o fogo

As equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) vão continuar os trabalhos durante a madrugada para controlar as chamas do incêndio que atingiu o Parque Estadual do Cocó, em Fortaleza, nesta quinta-feira, 18. Até o momento, dois focos de calor foram identificados, mas em virtude da dimensão do incêndio é esperado encontrar mais focos de calor durante à noite.

De acordo com o Comandante-Geral dos Bombeiros, Cláudio Barreto, à noite é mais fácil de visualizar os focos. “Vamos permanecer aqui 24 horas, 48 horas, a gente não vai sair daqui enquanto não conseguir debelar esses focos de calor, do incêndio, que está tendo aqui no Parque do Cocó”, disse.