Parque do Cocó registra incêndio nesta quinta; fumaça atinge outros bairros

Fotos e vídeos de moradores da região do parque mostram grande quantidade de fumaça saindo da vegetação do local

Fotos e vídeos feitos pelos moradores de edifícios da região mostram a fumaça. Há ainda relatos de pessoas nos bairros Aldeota, Joaquim Távora, Benfica, Centro e Barra do Ceará, que também afirmam sentir o odor da fumaça.

O incêndio já atingiu a extensão de quatro campos de futebol , de acordo com o CBMCE.

Desde às 8 horas da manhã desta quinta-feira, 18, duas guarnições do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) trabalham no controle de um incêndio que atinge o Parque do Cocó , em Fortaleza. O fogo é registrado na vegetação do local, que é uma Área de Proteção Ambiental (APA).

Conforme nota da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Mudança do Clima (Sema), responsável pela gestão do parque, um foco de incêndio chegou a ser debelado na noite de quarta-feira, 17, mas voltou nesta quinta.

"Há equipes da Sema na área, atuando para debelar o fogo, junto com o Corpo de Bombeiros. A Defesa Civil do Estado também já foi contactada. Neste momento, está se analisando a necessidade de brigadistas e suporte aéreo", afirma a nota.



A área do incêndio é cercada por vegetação e não há acesso para as viaturas dos bombeiros. O vento forte e o capim seco estão facilitando a difusão do fogo, segundo a Sema.

Dona Liduina Távora, moradora de um apartamento no bairro Cocó, diz que percebeu o fogo por volta das 14 horas da quarta-feira, 17. Ela estava na varanda quando viu as primeiras labaredas e achava que logo o fogo iria se apagar.

Contudo, às 5 horas desta quinta, 18, o fogo aumentou. A direção do vento levava a fumaça no sentido do bairro Cidade 2000.

Ela menciona que não saiu de casa durante a manhã, no sentido da avenida Sebastião de Abreu, pois sentiu medo de que a fumaça ou o fogo pudessem atingir seu carro.