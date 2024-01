Novo laboratório do Juventude Digital é inaugurado no Cuca Jangurussu

O novo espaço contará com oficinas, cursos e eventos. A ideia é que os jovens usem o local para ter conhecimento do mercado da tecnologia

Luiz Alberto Sabóia, presidente da Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação de Fortaleza (Citinova), reforçou o impacto da ativação do novo laboratório. “O JD_Lab é mais um espaço do Juventude Digital para que os jovens participem dos nossos cursos e oficinas e possam se conectar com o mercado da tecnologia”, disse.

A programação contou com experiências com óculos de realidade virtual, música, jogos, intervenções com grafite, apresentação dos serviços do Juventude Digital, além da oficina “Noções básicas de fotografia para celular”.

Para o estudante Joelmir Lima, 18, o laboratório é muito importante para os jovens. “É muito massa ter esse espaço e ter pessoas que te ajudem para trilhar esse caminho. Ter essa ajuda faz toda a diferença.”

Aluno do Juventude Digital e morador do Jangurussu, ele veio conhecer o JD_Lab e disse que planeja participar de todas as atividades e ministrar uma oficina para outros jovens.

O programa Juventude Digital foi criado pela Prefeitura de Fortaleza em 2021 com o objetivo de qualificar jovens para o mercado da tecnologia. É coordenado pela Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação de Fortaleza (Citinova), em parceria com outras secretarias, como a da Juventude e a da Educação. O JD capacitou 30 mil jovens desde então.

“O espaço é para que a juventude seja protagonista, com expectativa de alcançar os bairros do Jangurussu, tornando mais acessível o programa para os jovens”, afirmou a coordenadora do Juventude Digital, Ianna Brandão.