Incêndio no Cocó: moradores de diferentes bairros da Capital relatam fumaça e odor forte

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), o incêndio já atingiu a extensão de quatro campos de futebol .

Fernanda Monteiro, outra moradora do bairro, contou que sentiu o cheiro de fumaça ainda na tarde dessa quarta-feira, 17. Segundo ela, o odor ficou mais forte na manhã desta quinta-feira, 18, e diminuiu no início da tarde, porém a fumaça ainda está presente.

“Senti o cheiro de fumaça no meu quarto. Acreditava que seria alguém queimando lixo na rua, não imaginava que era por conta do incêndio no Cocó”, disse.

Por nota, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Mudança do Clima (Sema), responsável pela gestão do parque, informou que um foco de incêndio chegou a ser debelado na noite dessa quarta, mas voltou nesta quinta.

Pelas redes sociais, o governador Elmano de Freitas afirmou que os bombeiros trabalham para controlar o fogo, com o reforço de brigadistas da Sema e de policiais militares do Batalhão Policial do Meio Ambiente (BPMA). O governador também informou que determinou “apuração rigorosa sobre as causas do incêndio”.