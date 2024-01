Réveillon: Prefeitura segue portaria e distribui água durante show de Roberto Carlos

Pessoas que foram ao show do cantor Roberto Carlos nesta sexta-feira, 29, que abriu a programação do Réveillon 2024 de Fortaleza, relataram que a Prefeitura distribuiu garrafas de água para o público presente. Em vídeo nas redes sociais, uma funcionária aparece entregando as garrafas para quem estava no local. A medida cumpre regra recém-determinada em portaria federal.

Em novembro deste ano, o ministro da Justiça e Segurança Pública (MJSP), Flávio Dino, anunciou portaria que prevê a distribuição de água em shows, festivais e eventos, principalmente em períodos de alta temperatura.

A medida do MJSP foi anunciada após a morte de Ana Clara Benevides, fã da Taylor Swift, durante o primeiro show da cantora no Rio de Janeiro no último dia 17 de novembro. Nesta semana, o laudo da necropsia divulgado confirmou que a estudante morreu por exaustão térmica.