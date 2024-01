Fã de Taylor Swift morreu devido a exaustão térmica, aponta laudo

Laudo da necropsia de Ana Clara Benevides apotam que exaustão térmica foi a causa da morte da jovem Crédito: Reprodução/Instagram

O laudo de necropsia de Ana Clara Benevides, fã de Taylor Swift que morreu durante o show da cantora em novembro, foi divulgado e revela que a universitária teve uma exaustão térmica em decorrência do calor. As informações foram divulgadas pelo G1 do Rio de Janeiro. A jovem faleceu durante o início da apresentação da norte-americana na capital fluminense, no dia 17 de novembro, primeira noite que marcava as apresentações que aconteceriam no Estádio Nilton Santos. Ela teve uma parada cardiorrespiratória, foi socorrida, mas não sobreviveu.