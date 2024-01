Réveillon de Fortaleza: abertura com Roberto Carlos reúne mais de meio milhão de pessoas

Abertura da programação foi comandada pelo cantor Roberto Carlos, que atraiu fãs de todas as idades no Aterro de Iracema.

A primeira das três noites de festa do Réveillon de Fortaleza 2024, na noite desta sexta-feira, 29, contou com um público de mais de meio milhão de pessoas — conforme estimativa divulgada pela Prefeitura, organizadora do evento. A abertura foi comandada pelo "rei" Roberto Carlos, que atraiu fãs de todas as idades para o palco montado no Aterro de Iracema.



"Um mar de emoções tomou conta do Aterro da Praia de Iracema! Mais de meio milhão de pessoas de diferentes gerações e de vários lugares do país se reuniram, ao mesmo tempo, para cantar e se emocionar com Roberto Carlos", diz a legenda de vídeo publicado em perfil do Instagram da gestão municipal.

