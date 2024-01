Réveillon da Paz 2024 terá espaço kids pela primeira vez e bandas referências do mundo gospel

À meia-noite, na virada do ano, todos estarão de joelhos diante de Jesus, para a realização do Santíssimo Sacramento

Elencar a fé com o desejo de próspero 2024. O "Réveillon da Paz 2024", que acontece no dia 31 de dezembro, a partir das 18 horas, é uma opção para famílias e religiosos que buscam uma virada do ano fora do convencional. O evento, com entrada gratuita, será no Condomínio Espiritual Uirapuru (CEU), em Fortaleza.

A programação contará com louvor, pregação, Missa com o padre Antonio Furtado e Adoração ao Santíssimo Sacramento.

"É um momento que marca muito a nossa vida, porque estamos entrando em um ano novo na presença D'Aquele que é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Nada melhor do que ficar na presença de Deus, e o Réveillon da Paz começa com a santa missa", afirma o padre Antonio Furtado.