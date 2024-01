Réveillon de Fortaleza: Luísa Sonza sobe ao palco e surpreende fãs em show de Roberto Carlos

A cantora subiu ao palco durante a música "Jesus Cristo", a última do show do rei Roberto Carlos

A cantora Luísa Sonza fez uma aparição no show do cantor Roberto Carlos durante a abertura da programação do Réveillon de Fortaleza 2024, na noite desta sexta-feira, 29, no Aterro da Praia de Iracema. Pegando o público de surpresa, a artista subiu ao palco durante a música “Jesus Cristo”, a última do setlist do "rei".

Sonza está na Capital cearense também para o evento. Sua apresentação está marcada para a noite deste sábado, 30. Em vídeo divulgado nas redes sociais, é possível ver o momento em que ela sobe ao palco e é ovacionada pelo público, sendo recebida por Roberto Carlos com abraços e uma rosa.