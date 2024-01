Roberto Carlos em Fortaleza: histórias de fãs marcam primeiro dia da programação de Réveillon

Fãs de Roberto Carlos no Aterro da Praia de Iracema Crédito: Yuri Allen/Especial para O Povo

“Sou daqui mesmo de Fortaleza, mas quis ficar em um hotel aqui pertinho pra poder chegar cedo. Vim escondida dos filhos, porque sei que eles iam querer me impedir de vir. Hoje o que mais quero é ver o ‘rei’ no palco, cantando Detalhes. Quem sabe, conseguir pegar uma rosa, né? Já garanti meu lugar aqui na frente pra isso”, diz a idosa. Segundo ela, o calor nem é uma preocupação se for para ficar pertinho do palco. Enquanto espera pelo show, Regina fez amizade com outros fãs que aguardam o evento. Leia mais Ceará espera receber 203 mil turistas no período do Réveillon

Réveillon da Paz 2024 terá espaço kids pela primeira vez e bandas referências do mundo gospel Sobre o assunto Ceará espera receber 203 mil turistas no período do Réveillon

Réveillon da Paz 2024 terá espaço kids pela primeira vez e bandas referências do mundo gospel Uma delas foi dona Antônia Marleide, de 68 anos, que espera, desde às 7h30min da manhã, para apreciar o primeiro show do artista que ela admira desde a infância. “Não vejo a hora dele cantar ‘Eu te amo’ pra poder responder ‘eu também!’. Comecei a amar o rei Roberto Carlos quando ainda era menina. Agora tenho seis netinhos, coloco todos eles pra escutarem as músicas dele no rádio nos domingos”, conta. Antônia é natural de Quixadá, mas mora em Fortaleza há alguns anos. Perdeu o marido na noite do réveillon de 2021 e diz que, hoje, ela assistirá ao show lembrando dos bons momentos vividos ao lado do amado. “A data nunca mais foi a mesma desde que ele se foi. Mas hoje será uma noite feliz e sei que ele estará no meu coração enquanto o ‘rei’ estiver no palco. Todas as músicas eu dedicarei a ele (o falecido esposo)”, relembra. Outra história de amor também teve o romance embalado pelas canções de Roberto. Há 40 anos juntos, o casal de comerciantes João Alves e Doraci Santos, de 47 e 63 anos, respectivamente, vieram de Juazeiro do Norte para curtir as bodas de esmeralda ao som do artista capixaba. João conta que eles se conheceram ainda nos tempos de escola e que o segredo para tantos anos juntos é a paciência — acompanhada, claro, das músicas do ‘rei’.

Play