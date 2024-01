Tarifa de ônibus de Fortaleza não deve ter aumento em 2024, diz Prefeitura

Em março deste ano, as tarifas inteiras sofreram um aumento de 15%

O valor das passagens de ônibus de Fortaleza não deve passar por mudanças em 2024. O preço atual, de R$ 4,50, será mantido. A informação foi confirmada pela assessoria de comunicação do prefeito da Cidade, José Sarto (PDT), na manhã desta sexta-feira, 29.

Em março deste ano, as tarifas inteiras sofreram um aumento de 15%. Elas passaram de R$ 3,90 para R$ 4,50. As passagem dos estudantes, no entanto, tiveram uma redução de R$ 1,80, para R$ 1,50.