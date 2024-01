Réveillon 2024: Roberto Carlos abre festividade na Praia de Iracema

O show do cantor Roberto Carlos nesta sexta-feira, 29, iniciou a programação do Réveillon de Fortaleza. Espetáculo movimentou fãs de todo o Estado

O público, ansioso pelo retorno do Rei aos palcos de Fortaleza, demonstrou entusiasmo com faixas com o nome do cantor na cabeça e rosas nas mãos. Desde a abertura instrumental seguida pela clássica canção “Emoções”, o coro dos admiradores acompanhou o espetáculo. “Obrigada por esse carinho, obrigado por esse amor. Tenho tanto para falar, mas sou mais de cantar”, disse o artista durante a apresentação. Os espectadores puderam escutar um repertório que integrou os principais sucessos da carreira de Roberto Carlos, a exemplo de “Detalhes”, “Além do Horizonte”, “O Calhambeque” e “Esse Cara Sou Eu”.

Milhares de pessoas prestigiaram o show gratuito do cantor Roberto Carlos realizado na noite desta sexta-feira, 29, no Aterro da Praia de Iracema. Acompanhado pela orquestra comandada pelo maestro Eduardo Lages, o artista iniciou a programação do Réveillon de Fortaleza por volta das 20h30min. Espetáculo movimentou fãs de todo o Estado. Conforme a Prefeitura de Fortaleza, o primeiro dia de festa reuniu cerca de 500 mil pessoas.

Eles vieram de Iguatu, a 304 km de Fortaleza, para escutar ao vivo a música “Como É Grande O Meu Amor Por Você”, que embalou o romance do casal. “É a nossa música! Ele entrou cantando no nosso casamento há cinco anos”, pontuou Tarciana.

Outra pessoa que não mediu esforços para ver o intérprete foi a cosmetóloga Giselle Pires, de 59 anos, que acompanha o cantor desde a adolescência. Trajada com vestido azul para combinar com o figurino do cantor, ela garantiu o lugar na plateia desde o início da tarde. Ela se considera uma “fã de verdade” e perdeu as contas de quantos shows já participou, entre eventos nacionais e internacionais. “É uma emoção grande, toda música dele tem a ver com alguma coisa que já aconteceu ou com algum relacionamento. É muita energia de amor entre as pessoas”, comentou a cosmetóloga.

O evento de Roberto Carlos na Praia de Iracema aconteceu apenas quatro meses depois do seu último show na Cidade, realizado em setembro no Centro de Formação Olímpica (CFO).

Ao som da canção “Jesus Cristo”, o artista encerrou o concerto com dedicação das famosas rosas para os fãs. A festa de Réveillon em Fortaleza segue até domingo, 31, com programação diversa. Entre as atrações, estão Luísa Sonza, Marisa Monte, Xand Avião, Bell Marques, Ney Matogrosso, João Gomes, Wesley Safadão e Alok.