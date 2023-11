Curso gratuito de manutenção de computadores é ofertado em Fortaleza

O programa Juventude Digital, que oferece formações na área de tecnologia para jovens de Fortaleza, abriu novas turmas para o curso de manutenção e montagem de computadores. As inscrições começaram nessa terça-feira, 31 de outubro, e pode ser feitas pelo site do programa da Prefeitura de Fortaleza.

A capacitação será ofertada a três turmas e tem duração de 24 horas. As aulas ocorrerão presencialmente no Centro de Recondicionamento Tecnológico (CRT), na Praia de Iracema.

No curso de manutenção e montagem de computadores do programa Juventude Digital, os estudantes são capacitados para lidar com questões de software e hardware das máquinas. As aulas abrangem instalação e troca de peças, detecção de problemas e operação do sistema operacional e de ferramentas de diagnóstico e configuração.