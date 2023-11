Mil sutiãs especiais para mulheres mastectomizadas são entregues em Fortaleza; saiba como solicitar

Com distribuição gratuita, mil sutiãs especiais foram entregues a mulheres que passaram pelo processo de mastectomia (cirurgia de retirada da mama) no Hospital da Mulher de Fortaleza (Hospital e Maternidade Dra. Zilda Arns Neumann), na tarde dessa segunda-feira, 30. As peças ainda podem ser adquiridas gratuitamente, enquanto durar o estoque, por meio de solicitação via WhatsApp.



As peças foram confeccionadas por beneficiárias do Projeto Costurando o Futuro, em alusão ao Outubro Rosa, mês de prevenção ao câncer de mama. De acordo com a Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico (SDE), pasta articuladora do evento, esta é a primeira vez que a ação é realizada e a expectativa é que, em 2024, ela ocorra novamente.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os sutiãs especiais têm o objetivo de trazer mais conforto, facilitando a respiração da pele e acelerando a cicatrização de cortes cirúrgicos. A ação visa contribuir com a autoestima das mulheres que enfrentam o câncer de mama e que enfrentam dificuldades para adquirir sutiãs adequados.