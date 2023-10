Campanha alerta sobre impactos da orfandade de crianças e adolescentes no Ceará

Um jovem que passa pela situação, segundo a defensoria, pode sofrer com problemas de saúde mental, desigualdade educacional, traumas etc.

Crédito: Zé Rosa / Defensoria Pública do Estado do Ceará

O que acontece quando uma criança ou adolescente perde os responsáveis legais? Para onde elas são encaminhadas? É diante dessas dúvidas que a campanha “Abraçar – Direitos e políticas públicas para crianças e adolescentes órfãos” foi lançada na manhã desta terça-feira, 31, em Fortaleza. Ação busca atrair a atenção da população no Ceará a temas relacionados à orfandade, além de propor soluções.

O lançamento foi marcado por uma solenidade, realizada no auditório da Defensoria Pública do Estado do Ceará (DPCE), localizado no bairro Luciano Cavalcante. A campanha é desenvolvida pela DPCE com a Articulação em Apoio à Orfandade de Crianças e Adolescentes pela Covid-19 (Aoca).

A ação é resultado de um mutirão realizado pelas duas entidades em maio deste ano, quando foram feitos peticionamentos de ações judiciais de regulamentação de guarda, tutela ou adoção de crianças e adolescentes que estavam em situação irregular. Ao todo, 88 pessoas participaram do mutirão.