Terminais de ônibus de Fortaleza recebem ações de combate à importunação sexual

Um dos terminais que recebeu a ação foi o terminal do bairro Parangaba. Na ocasião, os colaboradores ressaltaram a disponibilização da plataforma Nina, na qual os usuários do transporte público podem denunciar de forma segura casos de importunação sexual no transporte público , seja nos terminais ou nos ônibus.

Uma ação de combate à importunação sexual no interior dos ônibus e terminais foi realizada na manhã desta segunda-feira, 30, em Fortaleza . A iniciativa, executada pela Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), ocorreu das 6h30min às 8 horas, nos sete terminais da Capital. A medida encerra o mês de outubro, marcado pelo Dia Nacional de Luta Contra a Violência à Mulher, no último dia 10.

Rayana Mangueira, gestora da plataforma Nina na Etufor, ressalta a importância da vítima, homem ou mulher, registrar a ocorrência de importunação sexual. “Assim podemos oferecer um olhar atento junto às autoridades de segurança nestas linhas, neste terminal”, declara.

A plataforma Nina foi implantada no ano de 2018 em formato de projeto-piloto pela Prefeitura Municipal de Fortaleza, por meio da Etufor. Já a versão 2.0 foi lançada em setembro de 2022 com novas funcionalidades, como o envio de fotos e vídeos e a possibilidade da geração de um mapa de calor, que permite a identificação de linhas com mais denúncias.

Usuários de ônibus podem denunciar casos de importunação sexual pela plataforma Nina 2.0 Crédito: Uyara Bernardo/Divulgação Etufor

Para fazer uma denuncia, as pessoas podem se cadastrar na ferramenta por meio do WhatsApp (85 9 3300 7001) e devem fornecer o máximo de informações possíveis sobre o incidente, incluindo o número do veículo, horário, linha, local e referências sobre vestimentas e características para facilitar a identificação do agressor.

“Acreditamos que, ao saber que o agressor pode ser identificado pelas imagens dos coletivos e terminais, eles podem ser intimidados ao agir. Por isso, a importância de [no ato da denúncia pelo Nina] enviar os detalhes sobre nome da linha, número do veículo, local bem como cor da roupa, características físicas do agressor”, explica Rayana Mangueira.

Denúncias de importunação sexual

Com a nova versão Nina 2.0, a plataforma teve, em um ano, 415 denúncias, das quais 81% foram registradas pela própria vítima e 19% por testemunhas. A maior parte dos denunciantes (84%) são mulheres entre 21 e 40 anos.