Matrículas para a Educação Inclusiva em Fortaleza são antecipadas

Serão contemplados alunos que apresentam deficiências, Transtorno do Espectro Autista (TEA) e altas habilidades ou superdotação. As matrículas podem ser efetuadas em qualquer unidade escolar da rede municipal de ensino, das 8 às 11 horas e das 13 às 17 horas.

Vale ressaltar que os alunos podem ser matriculados na Rede Municipal em qualquer período do ano. A SME informa ainda que o estudante será matriculado na unidade onde o registro foi feito ou na unidade mais próxima de sua residência, seguindo a oferta de vagas.

Já para os alunos veteranos, as matrículas estão sendo confirmadas pelas unidades até o dia 17 de novembro.

Documentação

Os responsáveis devem comparecer à unidade educacional mais próxima da sua residência, portando a seguinte documentação:

I. Certidão de nascimento;

II. Documento de transferência (histórico escolar ou declaração da escola de origem) exceto para os estudantes novatos que irão se matricular na EJA. Para os alunos da EJA sem escolaridade anterior, esse documento não se faz necessário

III. Duas fotos 3x4

IV. Cartão de Identificação Social do responsável legal (NIS)

V. Comprovante de residência

VI. Cartão de vacinação com selo de atualização para Educação Infantil e Ensino Fundamental

VII. CPF e RG do aluno

VIII. CPF e RG do responsável, quando o aluno for menor de idade

IX. Laudo médico ou relatório pedagógico do aluno

A falta de algum documento não impede que a matrícula seja realizada. Se porventura o estudante não tiver laudo e relatório, ele deverá ser levado para avaliação para um local que ofereça Atendimento Educacional Especializado (AEE).