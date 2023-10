Criança fora da faixa etária de seleção para colégio militar consegue direito de se inscrever

A família de uma criança impedida de se inscrever na seleção para o Colégio Militar do Corpo dos Bombeiros, em Fortaleza, conseguiu uma liminar na Justiça para garantir o ingresso do estudante no certame. Com diferença de poucos meses, o candidato não estava na faixa etária permitida para concorrer a vaga no 1º ano do ensino fundamental, que seria composta de nascidos de janeiro de 2017 a março de 2018.

A liminar usou como argumento a resolução nº 2/2018 do Conselho Nacional de Educação. No artigo 5º, o CNE regulamentou que as instituições de ensino assegurem a progressão de série dos estudantes “sem interrupção, mesmo que sua data de nascimento seja posterior ao dia 31 de março”, para garantir o direito de continuidade da educação escolar.